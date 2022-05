Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin aerobatika komandası SoloTürk yenə bir ilkə imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, türk pilotlar dünyada ilk dəfə F-16 ilə “kobra manevr” nümayiş etdirən komanda olub. Qeyd edək ki, “kobra manevr” pilotlar üçün çətin uçuş hərəkətlərindən hesab olunur. Ən aşağı hündürlükdə və ən aşağı sürətdə təyyarənin şaquli istiqamətdə idarə edilməsinə “kobra manevr” deyilir. Əsas şərt təyyarəni idarə edərkən laynerin şaquli istiqamətdə uçmasını saxlamaqdır.

