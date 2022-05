"Otağımdakı milyonlar arvadımın babasından miras qalmışdı" - Vilyam Hacıyev

Bu gün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İmişli Rayon İcra Hakimiyyətinin (RİH) həbsdə olan sabiq başçısı Vilyam Hacıyevin cinayət işi üzrə məhkəmə iclası davam etdirilib.

Metbuat.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, hakim Azər Paşayevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxs ifadə verib.



O, barəsində irəli sürülən ittihamların əsassız olduğunu deyib: "Dövlətə dəyən maddi ziyanı ailəmə məxsus əmlaklarla ödəməyə hazıram".



Daha sonra dövlət ittihamçısı V.Hacıyevə suallar verib. O deyib ki, təqsirləndirilən şəxsə məxsus mənzilə və xidməti otağına baxış zamanı 2 504 057 ABŞ dolları və 1 006 470 avro, 365 ingilis funt sterlinq, 60 İsveçrə frankı, 455 türk lirəsi (ümumilikdə 6 298 834 manat) vəsait müsadirə edilib.



V.Hacıyev isə söyləyib ki, həmin vəsaitlərin hamısı həyat yoldaşının babasından miras qalmış pullar idi.



Daha sonra sabiq icra başçı qanunsuz silah saxlamada ittiham olunduğu epizod üzrə də danışıb. O bildirib ki, həmin silahı illər öncə rəsmi sənədlə silah mağazasından alıb.



V.Hacıyev dövlət ittihamçısının digər epizodlar üzrə verdiyi suallara cavab verməkdən imtina edib.



Məhkəmənin növbəti iclası iyunun 3-nə təyin edilib.



Qeyd edək ki, 2020-ci il mayın 5-də məhkəmənin qərarı əsasında Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən V.Hacıyevin xidməti və yaşadığı ünvanlarda əməliyyat-istintaq tədbirləri həyata keçirilib. Daha sonra o, həbs edilib.



İstintaq orqanı tərəfindən V.Hacıyevin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2-ci (külli miqdarda mənimsəmə və ya isriaf etmə, 308.1-ci (vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, yəni vəzifəli şəxsin xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar özü və ya üçüncü şəxslər üçün qanunsuz üstünlük əldə etmək məqsədilə öz qulluq səlahiyyətlərindən qulluq mənafeyinə qəsdən zidd olaraq istifadə etməsi və ya qulluq mənafeyi tələb etdiyi halda istifadə etməməsi fiziki və ya hüquqi şəxslərin hüquqlarına və qanuni mənafelərinə, yaxud cəmiyyətin və ya dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə mühüm zərər vurduqda), 311.3.3-cü (rüşvət alma (passiv rüşvətxorluq), külli miqdarda törədildikdə) və 313-cü (vəzifə saxtakarlığı) maddələri ilə ittiham elan olunub.

