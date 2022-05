Azərbaycanda yaşı 100 və yüzdən çox olan seçicilərin sayı açıqlanıb.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) sədri Məzahir Pənahov qurumun bu gün keçirilən iclasında məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, ölkədə yaşı 100 və daha çox olan 259 nəfər seçici var.

