Qəbələ şəhər stadionu "Qarabağ" və "Zirə" komandaları arasında keçiriləcək Azərbaycan Kubokunun final oyununa hazırdır.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, könüllülər qarşılaşmadan əvvəl tribunaları bayraqlarla bəzəyiblər.

Qeyd edək ki, görüş saat 19:00-da start götürəcək.

