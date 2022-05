Qobustanda 900 metr uzunluğunda küçə təmir edilib - VİDEO

Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi Bakının Qaradağ rayonunun Qobustan qəsəbəsində uzunluğu 900, eni 6 metr olan mərkəzi küçənin təmirini yekunlaşdırıb.

Metbuat.az agentlikdən verilən məlumata əsasən xəbər verir ki, təmir çərçivəsində frezlənmə, yararsız qruntun çıxarılması, əks-dolğu, yol əsasının və küçənin profilə salınması işləri görülüb. Bundan başqa 100 p/m səki daşı yenilənib, yeni asfalt-beton örtüyü döşənib.

Təmir işləri rayonun Qızıldaş qəsəbənin ümumi uzunluğu 5100 metr təşkil edən, 6 metr enə malik 12, 13 və 14-cü küçələrində də icra olunub.

Cari ildə Lökbatan, Qızıldaş, Sahil və Qobustan qəsəbələri üzrə təmiri nəzərdə tutulan küçələrin uzunluğu isə 19.6 km təşkil edir.

