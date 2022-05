Çin Rusiya aviaşirkətlərinin təyyarələri üçün hava məkanını bağlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Global Link Logistics"in müvafiq sənədi yayılıb.

Sənədə əsasən, "Boeing" və "Airbus" təyyarələrinin Çinə enişi qadağan edilib.

Qadağalar Rusiya aviaşirkətlərinin təyyarənin mülkiyyətinə dair Çinin tələb etdiyi sübutu təqdim etməməsi ilə əlaqələndirilir.

