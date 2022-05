Putinin qarşısına fərqli obrazlarda çıxdı - Xüsusi xidmət orqanları... - FOTO

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin müharibə günlərində ictimaiyyət arasında çox görünmür. Kreml daha çox bunun imitasiyası ilə məşğuldur. Putinin sadə insanlarla təşkil olunduğu bildirilən görüşlərə diqqət yetirmək kifayətdir. Həmin görüşlərdə, adətən, oxşar simalar iştirak edir. Bu işə xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları cəlb olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Federal Mühafizə Xidmətinin işçiləri müxtəlif geyimlərdə ayrı-ayrı obrazları təmsil edirlər. Onlar gah əczaçı, gah şaxtaçı, gah da həkim qiyafəsində görünürlər. Putinin növbəti görüşü məzəli ssenarini ifşa edib. Dövlət başçısı guya Ukrayna müharibəsində yaralanan rusiyalı hərbçilərlə görüşüb. Məlum olub ki, seyrək saçlı “hərbçi” Putinlə başqa görüşdə də iştirak edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.