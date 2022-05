Avropa İttifaqının (AI) Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin rəhbəri Peter Mixalko 28 May - Müstəqillik Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə tviter səhifəsində yazıb.

“Əziz Azərbaycan xalqı, Müstəqillik Günü münasibətilə təbriklərimizi qəbul edin! Gözəl ölkənizə və hamınıza uğurlar, həmrəylik və firavanlıq arzulayırıq!”, - o bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.