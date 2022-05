Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Vladislav Kanevski ölkəmizi Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə səfir "Tvitter"də yazıb.

“Müstəqillik Günü münasibətilə Azərbaycana ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. Bu çətin dövrdə bizə göstərdiyi dəstəyə görə Azərbaycana minnətdarıq. Dost Azərbaycan xalqına sülh və firavanlıq arzu edir, hər iki ölkə üçün faydalı olacaq möhkəm əlaqələrimizn möhkəmlənəcəyinə ümid edirik", - paylaşımda deyilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.