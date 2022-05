Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Bakıya yola düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğan "TEKNOFEST Azərbaycan" çərçivəsində Azərbaycan Hava Qüvvələri ilə Türk ulduzları və "Solotürk" qruplarının nümunəvi çıxışlarını izləyəcək.



Daha sonra iki lider Asan Xidmət Mərkəzinin və Bakı Elm Mərkəzinin açılışında iştirak edəcəklər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.