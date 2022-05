Müğənni Nurlan Əzizbəyli mədəkiçiltmə əməliyyatından sonra 33 kiloqram çəki atıb.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi bu haqda "10-da görüşək" proqramında deyib.

Nurlan "Artıq çəkidən əziyyət çəkirdim. Mədəmi kəsdirdim, 105 kiloqramla əməliyyata girdim. 4 aya 33 kiloqram çəki atdım. İndi 72 kiloqramam, amma 10 kiloqram da arıqlamalıyam".

