“Dünyanın ən sevimli aviasiya, kosmos və texnologiya festivalı olan “TEKNOFEST”i “Bir millət, iki dövlət, tək festival” şüarı ilə Bakıda gerçəkləşdirdik”.

Metbaut.az xəbər verir ki, bu haqda Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan tviter hesabında paylaşım edib.

“Azərbaycanla neçə belə layihələrdə gənclərimizə yeni üfüqlər açmağı, milli texnoloji həmləmizi birlikdə gerçəkləşdirməyi davam etdirəcəyik”,- deyə paylaşımda qeyd olunub.

