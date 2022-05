“TEKNOFEST Azərbaycan” festivalından mesaj verən görüntülər - VİDEO

Bakıda keçirilən “TEKNOFEST Azərbaycan” festivalında rəsmi çıxışlardan sonra Prezidentlər İlham ƏIiyev, Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Birinci xanımlar Mehriban Əliyeva və Əminə Ərdoğan, həmçinin Sümeyyə Bayraktar və Arzu Əliyeva, Əziz Sancar xatirə fotosu çəkdiriblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçılarına və Əziz Sancara “TEKNOFEST Azərbaycan” festivalının xatirə hədiyyələri təqdim olunub.

Sonra hər iki qardaş ölkənin rəsmi nümayəndələri birgə foto çəkdiriblər.

Festivaldan lentə alınan xoş görüntüləri təqdim edirik:

