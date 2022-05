“Teknofest Azərbaycan”ın təşkilinə bütün sahələr üzrə 270 nəfərdən çox RİİB könüllüsü dəstək verir.

Metbuat.az xəbər verir ki, könüllülər festival günlərində iştirakçıların qarşılanması, yönləndirilməsi, məlumatlandırılması və digər təşkilati işlərin icrası istiqamətində fəaliyyət göstərirlər.

Qeyd edək ki, “Teknofest Azərbaycan” nümayəndəliyi və “Regional İnkişaf” İctimai Birliyi arasında imzalanmış əməkdaşlıq memoranduma əsasən, könüllü dəstəyi üzrə RİİB Festivalın əsas tərəfdaşıdır.

