Matç Bakı vaxtı ilə 23:36-da başladı.

***23:22***

Matçın 23:30-da başlanacağı gözlənilir.

***23:01***

"Liverpool" və "Real Madrid" komandaları arasında Çempionlar Liqasının final matçının startı təhlükəsizlik baxımından təxirə salınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ispanların mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Məlumata görə, Parisdəki "Stad de Frans" stadionunda 23:00-da başlanması nəzərdə tutulan oyunun startı növbəti elana qədər ən azı 15 dəqiqə gecikəcək.

