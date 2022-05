"Barselona" futbol klubu "Real Madrid"i Çempionlar Liqasının qalibi olması münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az, sosial şəbəkə vasitəsilə ünvanlanan təbrikdə deyilir:

"Real Madrid"i "Stad de Frans"da qazandığı Çempionlar Liqası titulu münasibətilə təbrik edirik".

Qeyd edək ki, "Real Madrid" finalda İngiltərə "Liverpul"una qalib gəlib - 1:0.

