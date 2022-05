Yerli vaxtla saat 22:09-da Ermənistan ərazisində zəlzələ qeydə alınıb. Təbii hadisə Azərbaycanın sərhəd rayonlarında 3 bala qədər hiss olunub.

Bu barədə Metbuat.az Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinə istinadən xəbər verir.

Zəlzələ 3,8 maqnitudada qeydə alınıb. Zəlzələ ocağı 3 kilometr dərinlikdə yerləşib.

