Dünyada koronavirusa yoluxma halları ötən həftə ilə müqayisədə kəskin şəkildə azalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, mayın 15-dən mayın 21-dək 5,7 milyondan çox yoluxma qeydə alınmışdısa, mayın 22-dən 28-nə qədər bu rəqəm təxminən 1,4 milyon olub.

Ölüm hallarına gəlincə, yeddi gündə 10,5 min nəfər koronavirusdan dünyasını dəyişib ki, bu da ötən həftənin göstəricisiylə qarşılaşdırdıqda, iki dəfədən də çox aşağıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.