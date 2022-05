Böyük Britaniyanın Bakıdakı səfiri Ceyms Şarp da klassik avtomobillərin yürüşündə iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, tviter hesabında paylaşım edib.

“Bu gün klassik avtomobillərin yürüşündə iştirak etdim. Möhtəşəm! Heydər Əliyev Mərkəzinə təşəkkür edirəm!”, - siyasətçi yazıb.

