Bakı Şəhər Halqasında tamaşaçılar üçün 9 tribuna yerləşir. Ən böyük tribuna Abşeron tribunasıdır və onun 5500 tamaşaçı tutumu var.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu açıqlamasında Bakı Şəhər Halqası (BŞH) əməliyyat şirkətinin yarış obyektlərinin tikintisi üzrə rəhbər Tom Buçer deyib.

O bildirib ki, Formula 1 Azərbaycan Qran Prisini canlı izləmək üçün tribunalarda 16700 oturacaq quraşdırılıb: "Ən böyük tribuna Abşeron, ən kiçik tribuna isə Sahil (456 tamaşaçı) tribunasıdır", - T.Buçer bildirib.

