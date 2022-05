Vətən müharibəsi şəhidi Ömər Rəhimlinin qardaşı dünyaya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda paylaşımı sosial şəbəkə hesabında şəhid Vüsal Vəliyevin qardaşı Elyar İslamoğlu edib.

Yeni doğulan körpəyə qardaşının adını veriblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.