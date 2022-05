Tanınmış aparıcı İlqar Mikayıloğlu və yoldaşı Zülfiyyə Bayramovanun rəqs etdiyi görüntülər maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onların toy məclislərinin birində lentə alınan kadrları olduqca bəyənilib.

Belə ki, cütlüyün rəqsi diqqət çəkib. İzləyəcilər paylaşıma müsbət şərhlər yazıblar.

Həmin görüntüləri təqdim edirik.

