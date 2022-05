Abşeronda keçmiş əri tərəfindən öldürülən qadının FOTOSU

Abşeron Gənclər Şəhərciyində qətl hadisəsi baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Xırdalan şəhərində qeydə alınıb.

1995-ci il təvəllüdlü Rəqsanə Muradova keçmiş əri tərəfindən binanın həyətində bıçaqlanıb. Qadına ümumilikdə 6 bıçaq zərbəsi vurulub.

Yaralı qadın xəstəxanaya gətirilərkən yolda dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, R.Muradova həyat yoldaşından bir neçə ay əvvəl ayrılıb. Onların birgə nigahından iki azyaşlı övladı var. R.Muradovanın keçmiş əri öz bibisi oğlu olub.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Hadisəni törədən şəxs saxlanılıb.

