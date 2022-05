Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) İdarə Heyətinə yeni üzvlər təyin edilib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Milli Məclisin qərar layihəsi səsverməyə çıxarılaraq qəbul olunub.

Beləliklə, Rəşad Təmraz oğlu Orucov və Əliyar Qəhrəman oğlu Məmmədyarov AMB-nin İdarə Heyətinin üzvü vəzifəsinə təyin ediliblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.