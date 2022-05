Xəbər verdiiymiz kimi, Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik korpus nümayəndələri bu gün Kəlbəcər rayonuna səfər ediblər.



Metbuat.az xəbər verir ki, səfərdə iştirak edən Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağcı öz rəsmi tviter hesabında Kəlbəcərdən fotolar paylaşıb.

“Murovdağın zirvəsindən salamlar”, - deyə səfir qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.