İraqın Ənbar vilayətində ABŞ hərbçilərinin olduğu Ayn el-Esed bazasına hücum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bazaya 5 raket atılıb. Fəsadlar barədə məlumat yoxdur. Hücumdan sonra bölgədə axtarış işləri başlayıb. Bildirilir ki, mərmilərin Barvana bölgəsindən atıldığı müəyyən edilib.

Hücuma görə məsuliyyəti hələlik heç bir qruplaşma üzərinə götürməyib.

