Dünən Bakıda baş verən ağır avtobus qəzasının görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, videonu jurnalist Asif Bağırov sosial şəbəkə hesabında paylaşıb.

Belə ki, görüntülərdə BMW markalı avtomobilin sərt manevr edərək 132 nömrəli xətt avtobusu ilə toqquşma anı əks olunub.

