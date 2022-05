Son vaxtlar sosial şəbəkələrdə "Tosu Zəngilanlı" kimi tanınan tiktoker vəfat edib.

Metbuat.az BAKU.WS-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları məlumat verib.

Tosu Zəngilanlının bu gün dəfn olunacağı gözlənilir.

Hazırda dəfn prosesinə hazırlıq işləri görülür.

