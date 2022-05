Xəbər verdiyimiz kimi,"Tik-Tok"da videoları ilə tanınan Əbülfət Zəngilanlı (Tosu) vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilkin məlumata görə, o, ötən axşam toy məclisindən evə gəldikdən sonra yatıb və səhər oyanmayıb.

Mərhum tiktokerin nəfəs darlığından əziyyət çəkdiyi bildirilib.

Bizi telegramdan izləyin: https://t.me/metbuat

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.