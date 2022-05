Tanınmış aparıcı elvin Basqallı "Azəristiliktəchizat" ASC-də mətbuat katibi vəzifəsinə təyin olunub.

Bu barədə Metbuat.az-a qurumdan bildirilib.

Qeyd edək ki, o, bundan əvvəl XƏZƏR və SPACE televiziya kanallarında çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.