“Sabah” klubu futbolçusu Elvin Camalovla müqavilənin müddətini uzadıb.

Metbuat.az paytaxt təmsilçisinin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 27 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə bağlanmış yeni sözləşmənin müddəti 2024-cü ilin mayınadək nəzərdə tutulub.

Azərbaycan millisinin üzvü 2021-ci ilin iyulundan komandanın uğurları üçün çalışır. O, son mövsümdə “Sabah”ın heyətində 29 oyun keçirib.

