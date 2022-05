AFFA-nın İntizam Komitəsinə yeni üzv təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qərar İcraiyyə Komitəsinin iclasında qəbul edilib.

Naib Əsədov komitənin yeni seçilib.

