Ramil Şeydayevin ukraynalı gözələ göndərdiyi mesajlar yayıldı - VİDEO

"Qarabağ"ın və Azərbaycan millisinin üzvü Ramil Şeydayevin ukraynalı Luiza Filatovaya göndərdiyi instaqram mesajları yayılıb.

Metbuat.az futbolpress.az-a istinadən xəbər verir ki, mesajları Filatova özünün hekayə bölümündə paylaşıb.

Ramil ukraynalı gözələ iki səs yazısı göndərib. O, bunların birincisində "Üzün çox tanış gəlir, təsadüfən musiqi ilə məşğul olmamısan?" deyə soruşur. Ukraynalı xanım musiqi ilə məşğul olmadığını yazır. Ramil növbəti səs yazısında "Bəs onda niyə alətimi sənə etibar etmək istəyirəm?", - deyir.

Luiza Filatova 2021-ci ildə Ukraynada gözəllik yarışmasında ikinci yeri tutub. Hər halda onun instaqram hesabında belə qeyd var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.