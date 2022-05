Azərbaycanda tələbə vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Filologiya fakültəsinin Xarici dil (ingilis) müəllimliyi ixtisasının 3-cü kurs tələbəsi Fatimə Dünyamalıyeva dünyasını dəyişib.

Məlumata görə, o, ağır xəstəlikdən əziyyət çəkirdi.

