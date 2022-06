Norveçdə meymunçiçəyi virusuna ilk yoluxma qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Norveç Xalq Sağlamlığı İnstitutunun məlumatına görə, virusun aşkarlandığı şəxs yaxın xarici ölkədə səyahətdə olub.

Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) bildirir ki, meymunçiçəyi nadir virus xəstəliyidir, əsasən Afrikanın mərkəzi və qərbində tropik meşələrin yaxınlığında yerləşən ucqar ərazilərdə rast gəlinir.

