Bakı Enerji Həftəsi başlayıb.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, Prezident İlham Əliyev açılış mərasimində çıxış edir.

Xəzər regionunun neft-qaz və enerji sektorunda ən nüfuzlu tədbiri 27-ci Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz, 10-cu Yubiley Xəzər Beynəlxalq Energetika və Bərpaolunan Enerji sərgiləri və Bakı Enerji Forumundan ibarətdir.

Bakı Enerji Həftəsi iyunun 4-dək davam edəcək.

