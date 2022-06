“Bakı Enerji Həftəsinin açılışında iştirak etməkdən məmnunan”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ceyms Şarp "Tviter" səhifəsində yazıb.

“Azərbaycan özünü etibarlı enerji tərəfdaşı kimi sübut edib və Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfə verir. Britaniya Azərbaycanın COP26-da götürdüyü öhdəlikləri alqışlayır və daha da ambisiyalı hədəflər müəyyən edəcəyinə ümid edir”, - paylaşımda bildirilib.

