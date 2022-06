Türkiyənin "Fənərbağça" klubu yeni baş məşqçisini açıqlayıb.

Metbuat.az "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, İstanbul təmsilçisi portuqaliyalı Jorji Jezuşla danışıqlara başladığını İctimaiyyəti Məlumatlandırma Platformasına (Kamuyu Aydınlatma Platformu - KAP) bildirib.

68 yaşlı mütəxəssis artıq Türkiyədədir. Onunla 2 illik müqavilənin imzalanacağı gözlənilir.

Qeyd edək ki, Jorji Jezuş ölkəsində "Benfika"dakı uğurlarına görə tanınıb.

