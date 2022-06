Rusiya ordusunun nüvə qüvvələri hərbi təlimlərə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Tass məlumat yayıb. Bildirilir ki, təlimlər İvanov vilayətində keçirilir. Məlumata görə, təlimlərə 1000-dən çox hərbçi cəlb edilib. Məşqlər zamanı ballistik raketlərdən istifadə ediləcək.

Qeyd edək ki, uzun müddət idi Rusiya ordusunun nüvə qüvvələri təlimlər keçmirdi.

