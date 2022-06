Bu şəxslərə fəxri adlar verildi - SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının mülki aviasiya işçilərinə fəxri adların verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamla Azərbaycanda mülki aviasiya sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilib:

“Əməkdar mühəndis”

Quliyev Fuad Əkram oğlu

“Əməkdar pilot”

Abdullayev Qələndər Əjdər oğlu

Abdullayev Natiq Zirəddin oğlu

Babayev Oqtay Adil oğlu

Balaxanov Namiq Qulam oğlu

Cumayev Rövşən İlyas oğlu

İbrahimov Akif Mədəniyyət oğlu

İsmayılov Çingiz Məcit oğlu

Məmmədov Rüfət Əliməmməd oğlu

Səttərov Marat Xanlar oğlu.

