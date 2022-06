Bir qrup mülki aviasiya işçisi təltif edilib - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası mülki aviasiya işçilərinin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamla Azərbaycanda mülki aviasiya sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Əzizov Bəxtiyar Maqatil oğlu

Kazımova Lyudmila Əkbərovna

Sadıqzadə Vüqar Sadıq oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Bayramov Ruslan Rasim oğlu

Əli-zadə Nazim İbrahim oğlu

Əmrahova Səbinə Tofiq qızı

Əşrəfov Rasim Gülbaba oğlu

Xəlili Ələddin Mirxəlil oğlu

İbrahimov Fərhad Məcnun oğlu

İsmayıl-zadə Məlahət Nəriman qızı

Karev Nikolay Anatolyeviç

Qardaşxanov Anar Bəhrəm oğlu

Qədirov Nazim Allahverdi oğlu

Quliyev Ceyhun İzzət oğlu

Qurbanov Tariyel Xəlil oğlu

Nəsrullayev Elşad Gülməmməd oğlu

Sultanov Fikrət Rasim oğlu.

