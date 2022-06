Böyük Britaniya Kraliçası 2-ci Elizabetin olduğu təyyarəni ildırım vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “The Sun” qəzeti məlumat yayıb. Bildirilir ki, hadisə Kraliça taxtdakı 70-ci ildönümü münasibətilə təşkil edilən tədbirə qatılmaq üçün Balmoraldan Londona qayıdarkən baş verib. Pilot nəzarəti əldən verməyib.

Bildirilir ki, fırtına səbəbilə Kraliçanın təyyarəsi ikinci cəhddə hava limanına enib. 96 yaşlı Kraliçanın səhhəti üçün təhlükə yoxdur.

