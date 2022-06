Avropadakı aktiv vulkanlardan biri olan İtaliyanın cənubundakı Etna yenidən püskürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, vulkan püskürməsi nəticəsində çıxan lava bölgədə çəkiliş aparan qrup tərəfindən lentə alınıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.