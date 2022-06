Ukraynaya müasir raket sistemləri verilir - Rusiyaya qarşı ŞOK HƏMLƏ

ABŞ Ukraynaya müasir raketlər verəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Co Bayden açıqlama verib. O bildirib ki, ABŞ-ın Ukrayna barədə mövqeyi qətidir. “Biz özünü gələcəkdəki təhdidlərə qarşıqoruya bilən suveren Ukrayna istəyirik” deyən Bayden, bunun üçün qəti qərarlar qəbul etdiklərini ifadə edib. Baydenin sözlərinə görə, Ukraynaya verilən silahlar, Kiyevin danışıqlar masasında qərarlı mövqe ortaya qoymasına xidmət edir.

“Buna görə də, Ukraynaya cəbhədəki hədəfləri qəqiq vurması üçün müasir raket sistemləri və mərmiləri verməyə qərarə aldım” - Bayden deyib.

