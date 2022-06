"Sədərək"də Aysunun başına iş gəldi: "Mağazaya daxil olanda satıcı..." - VİDEO

Rusiyada yaşayan müğənni Rəqsanə İsmayılovanın ifaçı qızı Aysunun başına xoşaqəlməz hadisə gəlib.



Metbuat.az bizim.media-ya istinadən xəbər verir ki, bir müddət əvvəl Bakıda obyekt açan Aysun İsmayılova "Sədərək" ticarət mərkəzindən alış-veriş etməyə yollanıb.



O, mağazalardan birinə daxil olarkən satıcı tərəfindən pis davranışla qarşılaşdığını deyib:



Satıcının hərəkətindən qəzəblənən A.İsmayılova sosial şəbəkə hesabında qalmaqallı hadisə ilə bağlı videomüraciət yayımlayıb.



"Maneken almaq istəyirdim. Üzəri tozlu idi. Satıcıya söylədim ki, mən sizdən mal alıram. Bunu təmizləyin, təmiz şəkildə verin. Cavab olaraq satıcı dediki, özünüz təmizləməlisiz mən yox. Harada görülüb ki, pul verib alınan məhsul çirkli olmalıdır?!

Həmin obyektin müdriyyətinə demək istəyirəm ki, müştəri ilə danışanda danışığınıza fikir verin və ağıllı olun! Müştəri hər zaman haqlıdır. Mən nə "lox" deyiləm ki, pul verim, əvəzində çirkli mal alım"

