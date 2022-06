Şotlandiya və Ukrayna milliləri arasında 2022-ci il dünya çempionatının pley-off mərhələsinin təxirə salınmış yarımfinal oyunu keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qlazqo şəhərindəki "Hempden Park" stadionunda oynanılan qarşılaşma Ukraynanın 3:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.

Qeyd edək ki, Ukrayna finalda Uels seçməsi ilə üz-üzə gələcək. İyunun 5-də Kardiffdə baş tutacaq matç mundiala Avropa zonası üzrə sonuncu vəsiqənin sahibini müəyyənləşdirəcək.



