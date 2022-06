Conni Depp keçmiş həyat yoldaşı Amber Herdə qarşı məhkəməni udub.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadla xəbər verir ki, məhkəmənin onun xeyrinə qərar verməsi nəticəsində aktyora 15 milyon dollar təzminat təyin edilib.

Amber Herd isə keçmiş ərinə qarşı başlatdığı 100 milyon dollarlıq məhkəmə iddiasından sadəcə 2 milyon dollar təzminat qazanıb.

