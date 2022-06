“Rusiya tərəfi on minlərlə ukraynalı uşağı qaçırıb”.

Metbuat.az xəbər veYetkinrir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiya tərəfi həm yetkinlik yaşına çatanları, həm də uşaqları qaçırır:

“Rusiya müharibə başlayandan bəri ümumilikdə 200 mindən çox uşağı qaçırıb. Bu uşaqlar uzaq bölgələrə yerləşdirilir. Bu cinayət əməlinin məqsədi təkcə insanları qaçırmaq deyil, qaçırılan insanların Ukraynaya qayıtmasına əngəl olmaqdır”.

