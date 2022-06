Ukrayna ordusu Sladkoye istiqamətində hücuma keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qondarma “Donetsk Xalq Respublikası” açıqlama yayıb. Bildirilir ki, hücum Rusiya ordusu ilə birgə dəf edilib. Açıqlamaya görə, Ukrayna tərəfi itkilər verərək geri çəkilib. Hazırda bölgədə döyüşlərin davam etdiyi bildirilir.

