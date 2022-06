Bu gün futbol üzrə Azərbaycan millisi UEFA Millətlər Liqasında mübarizəyə başlayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Canni De Byazinin rəhbərlik etdiyi milli səfərdə Qazaxıstan yığması ilə qarşılaşacaq.

Saat 18:00-da start götürəcək qarşılaşma “Astana Arena”da keçiriləcək.



UEFA Millətlər Liqası

C Liqası, 3-cü qrup

3 iyun



18:00. Qazaxıstan – Azərbaycan

Hakimlər: İstvan Vad, Vencel Tot, İstvan Albert, Ferents Karako (hamısı Macarıstan).

Nur-Sultan, “Astana Arena”.

